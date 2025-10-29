В концертном зале университета AДA прошёл итоговый концерт конкурса молодых талантов I Am Jazzman, сообщает #.

Конкурс молодых исполнителей I Am Jazzman является одним из проектов Baku Jazz Festival, целью которого поддержка молодых музыкантов и популяризация джазовой музыки среди молодежи. Впервые конкурс прошел в 2006 году и вырос до престижного международного конкурса молодых джазовых исполнителей.

В итоговом концерте конкурса I Am Jazzman приняли участие музыканты: Зия Алишов (басс), Мухаммед Аллахвердиев (фортепиано), Ниджат Гулиев (фортепиано), Орхан Гулузаде (фортепиано), Лала Искендерли (вокал), Али Насиб (ударные), Савара Насиб (вокал), Мадина Пашаева (фортепиано), Эльтон Салиев (вокал) и другие.

Фестиваль продолжился вечерними концертами и выставкой в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре. В фойе театра перед концертами открылась колоритная выставка The Bop of Painting мексиканского художника Jazzamoart. В своих работах художник соединяет элементы поп-арта, сюрреализма и классической живописи в красочные композиции, мимо которых невозможно пройти. Вечер продолжился выступлениями музыкантов Andreas W. Andersson Viaticum (Швеция) и David Linx Band (Бельгия). Мягкие импровизации, спокойный расслабленный тембр, душевная атмосфера не оставили равнодушными зрителей, которые каждую композицию провожали бурными аплодисментами.

Baku Jazz Festival 2025 проходит с 24 по 31 октября. На протяжении восьми дней в Баку выступают лучшие джазовые музыканты со всего мира. Baku Jazz Festival включает концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными блогерами.