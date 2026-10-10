Муж Камалы Харрис запретил ей выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По информации источника, супруг бывшего вице-президента Даг Эмхофф не хочет, чтобы она снова баллотировалась на пост главы Белого дома. Отмечается, что сама Харрис пока не приняла окончательного решения о своем выдвижении.

«Пока Харрис закладывает основу для потенциальной президентской кампании, ее муж в частном порядке говорил, что предпочел бы, чтобы она не баллотировалась. Некоторые спонсоры прямо говорили ей, что ее участие в выборах маловероятно», — сообщил инсайдер.

Эксперты видят в действиях Камалы попытки подготовить почву к участию в президентской гонке: ведет переговоры с крупными спонсорами, посещает ключевые штаты Демократической партии.