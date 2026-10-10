Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе считает, что определенные силы в Евросоюзе хотели бы вернуть к власти в Грузии основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение».

«Эти люди хотят вернуть к власти силу, отличительной чертой которой были нарушение прав человека, пренебрежение демократией и попрание верховенства закона. И это, безусловно, окажет должное влияние на отношение и настроение грузинского общества к европейской бюрократии», — сказал Кобахидзе в субботу журналистам.

По его словам, Грузия неуклонно отстаивает принципы верховенства права, демократии и прав человека.

Комментируя высказывания посла ЕС в Грузии Павла Герчинского о том, что со стороны властей Грузии в последний период звучит антиевропейская риторика, Кобахидзе отметил, что «этот человек называет демократией и правами человека те безобразия, которое мы наблюдали на проспекте Руставели на протяжении многих лет, несколько попыток организовать революцию, которые, к сожалению, открыто поддерживались европейской бюрократией».

«Это называется демократией и правами человека. Мы лучше понимаем, что такое демократия и права человека. К сожалению, правильное понимание и анализ этого в Европе утрачены», — заявил премьер.

По его мнению, эти люди (в Евросоюзе) обеспокоены лишь тем, что «им не удалось вернуть к власти кровавый режим» даже после последних парламентских выборов.

«Что касается двойных стандартов, мы к этому привыкли, европейская бюрократия отличается этим уже много лет», — сказал Кобахидзе.