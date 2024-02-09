Проведены обсуждения по созданию в Азербайджане единого центра инкассации.

Согласно информации Ассоциации банков Азербайджана, состоялось заседание рабочей группы по созданию единого центра инкассации.

В заседании приняли участие руководители нескольких банков, представленных в рабочей группе, ответственные за транспортировку наличных денежных средств, а также представители компании “Bantaş nakit ve Kıymetli Maltışma ve Süvenlik Hizmetleri”, работающей в Турции в этой сфере.

На встрече были обсуждены вопросы создания единого центра инкассации, представлена презентация «Bantaş», заслушаны мнения и предложения банков.