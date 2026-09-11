В Тбилиси задержан Георгий Барамидзе — один из лидеров оппозиционного «Единого национального движения», который при президентстве Михаила Саакашвили занимал ключевые посты в силовых ведомствах страны.

Кадры задержания политика распространила его супруга. Причины пока официально не сообщаются.

В августе прокуратура начала в отношении Барамидзе расследование по статьям о государственной измене и саботаже после его высказываний о военнопленных во время войны в Абхазии 1992-1993 годов.

Поводом стало обращение Государственной службы по делам ветеранов после интервью Барамидзе в программе «Рождение Грузии».

Рассказывая о своем участии в переговорах по обмену пленными во время войны, Барамидзе заявил, что грузинская сторона не могла продолжать обмены, поскольку у нее не было пленных для передачи. На вопрос, почему их не было, он ответил, что грузинская сторона «расстреливала» пленных.

Позже политик сказал, что его слова вырвали из контекста. По его объяснению, речь шла о первых неделях войны, когда грузинские формирования не брали пленных в ходе боевых действий. Барамидзе также подчеркивал, что не говорил о расстрелах со стороны грузинского государства или армии.

В рамках расследования дела прокуратура допрашивала ветеранов войны в Абхазии и других участников тех событий.

«Единое национальное движение» называло дело политически мотивированным и отвергало обвинения в адрес Барамидзе.

Как заявил замгенпрокурора Грузии Амиран Гулуашвили на брифинге: «Одному из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение», экс-вице-премьеру Георгию Барамидзе официально предъявили обвинение по статье «Измена родине», в частности в саботаже, — ему грозит четыре года тюремного заключения»