Адвокаты находящегося в тюрьме мэра Стамбула Экрема Имамоглу подали апелляцию на его арест. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Отмечается, что ходатайство подано от имени четырех адвокатов в 10-й мировой уголовный суд Стамбула. У Имамоглу есть законная возможность опротестовать решение об аресте в течение двух недель с момента заключения под стражу. Если суд первой инстанции не удовлетворит апелляцию, адвокаты могут обращаться в суды высшей инстанции вплоть до Конституционного суда.

В ходатайстве указывается, что «решение об аресте Имамоглу было принято по итогам расследования, проведенного с использованием запрещенных законом методов», а также что «арест незаконный». Кроме того, защита отмечает, что высказанное судом подозрение Имамоглу в вероятном намерении побега «является необоснованным» и подобного риска не существует.

Имамоглу был задержан 19 марта по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда только по делу о коррупции.