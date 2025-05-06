Согласно исследованию, проведенному стамбульской компанией Özdemir Research, только 21,5% турок считают, что арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу имел законные основания.

Имамоглу, ставший видной фигурой оппозиции после своей знаменательной победы на выборах мэра Стамбула в 2019 году и переизбрания в прошлом году, считался самым сильным соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чье все более авторитарное правление столкнулось с растущей критикой как внутри страны, так и за рубежом.

Özdemir Research провела опрос в период с 8 по 13 апреля, опросив 2 тыс. 25 респондентов. Участникам исследования был задан вопрос: «В какой степени, по вашему мнению, действия правительства оправданы в аресте Экрема Имамоглу?» Большинство респондентов, 50,8%, заявили, что поддерживают Имамоглу и считают его арест несправедливым; 21,5% сказали, что он был оправданным; и 27,7% отметили, что не определились.

Имамоглу был задержан 19 марта и помещен в предварительное заключение 23 марта по обвинению в коррупции, которое многие критики считают политически мотивированным. Его задержание вызвало массовые протесты, самые крупные в Турции после антиправительственных демонстраций в парке Гези в 2013 году, что значительно обострило политическую напряженность. (mk-turkey.ru)