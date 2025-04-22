Мэр Стамбула Экрем Имамоглу, содержащийся в тюрьме Мармара в Силиври, обратился к правительству, которое придет к власти в Германии. В обращении, которым он поделился в своей учетной записи в социальных сетях Имамоглу заявил, что узнал из прессы о том, что Германия наложило вето на продажу военных самолетов Турции в связи с его арестом.

Имамоглу обратился к новому правительству Германии через свой аккаунт X со следующим текстом: «Из того, что я узнал из прессы, правительство Германии наложило вето на продажу Турции истребителей Eurofighter, в которых наши военно-воздушные силы отчаянно нуждаются и которых мы ждали долгое время. Я хотел бы обратиться к новому правительству, которое готовится прийти к власти в Германии: Турция – это не только Эрдоган, Турция больше, чем Эрдоган. Правительства приходят и уходят. Национальные интересы Турции важнее Эрдогана или Имамоглу. Я настоятельно призываю вас отменить это решение.

Конец правления Эрдогана уже близок. Новое правительство Турции будет сотрудничать с Европейским союзом и всеми нашими союзниками, включая Германию, в рамках наших общих интересов, верховенства закона и принципов демократии, основанных на правах человека. «Мы не сомневаемся, что под нашим правлением Турция станет полноправным членом ЕС».

Напомним, правительство СДПГ и партии «Зеленых» в Берлине заблокировало поставку в Турцию истребителей Eurofighter на фоне ареста отстраненного от должности мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу.