Турецкий суд отклонил апелляции на арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и Мурата Онгуна, высокопоставленного городского чиновника, которые находятся в тюрьме по обвинению в коррупции с конца марта.

Имамоглу, который стал ключевой фигурой оппозиции после своей знаменательной победы на выборах мэра Стамбула в 2019 году и его переизбрания на этот пост в прошлом году, рассматривается как главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мэр находится в предварительном заключении с 23 марта по обвинению в коррупции, которое в широких слоях населения считается политически мотивированным. Его арест вызвал общенациональные протесты, самые крупные в Турции с 2013 года, и международное осуждение.