Турецкие адвокаты потребовали арестовать ряд официальных лиц Израиля, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Соответствующий иск был направлен в Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил адвокат Бурак Бекироглу.

«Мы только что обратились в МУС с заявлением против министра обороны Израиля, военного кабинета, начальника генштаба, командующего ВВС, командующего Южным регионом и запросили ордер на их арест, а также против Нетаньяху», — приводит ТАСС слова адвоката.

Группа адвокатов требует начать официальное разбирательство, собрать доказательства «военных» преступлений перечисленных лиц и арестовать их на основании положений Римского статута.