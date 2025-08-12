Норвегия осуждает действия Израиля в секторе Газа и исполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его прибытия в королевство.

Как передает ТАСС, об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил замглавы норвежского МИД Андреас Моцфельдт Кравик.

«Действия Израиля совершенно неприемлемы. Мы видели школы, больницы, журналистов, которые подвергаются ударам», — отметил дипломат, говоря о ситуации в палестинском анклаве. Он подчеркнул, что правительство Норвегии осведомлено о решении МУС об аресте Нетаньяху и «выполнит этот ордер, если он (премьер Израиля — прим. ТАСС) вступит на норвежскую землю». Кравик напомнил, что королевство совместно с рядом других стран ввело санкции против министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины.