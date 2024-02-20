Американский сервис микроблогов и социальная сеть, в которой пользователи публикуют сообщения X объяснила блокировку учетной записи вдовы Алексея Навального Юлии ошибкой в работе своего защитного механизма.
По данным службы безопасности (СБ) соцсети, страница Юлии Навальной был ошибочно помечен «как нарушающий правила».
«Мы восстановили его, как только узнали об ошибке», — пояснили в СБ.
В публикации также отмечается, что руководство платформы пообещало обновить защитные механизмы.
Незадолго до этого социальная сеть X (бывший Twitter) приостановила работу учетной записи Юлии Навальной. Сейчас на страницу Навальной, которую она завела после обещания продолжить дело Алексея, подписались 97 тысяч человек.