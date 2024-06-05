Премия DW «За свободу слова» (Freedom of Speech Award) была вручена лично Юлии Навальной и основанному ее мужем Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией в Берлине в среду вечером, 5 июня. От ФБК в церемонии участвовал директор фонда Иван Жданов. Лауреатов чествовали генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner). Видеопоздравления прислали лидеры фракций ведущих демократических партий в парламенте ФРГ.

Выступая на церемонии, Кристиан Линднер отметил, что премия «За свободу слова» напоминает о ценностях демократии и правового государства, но борьба за них в России означает угрозу для жизни. Линднер возложил на президента Путина ответственность за смерть Навального.

«Мы должны осуждать не Россию, а политику Путина», — подчеркнул немецкий министр. По его словам, у России есть шанс на победу демократии, и тем важнее, чтобы страна была подготовлена к ней, когда этой время настанет.