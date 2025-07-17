Верховная рада Украины проголосовала за назначение Юлии Свириденко премьер-министром страны, сообщают украинские СМИ.

В правительстве Дениса Шмыгаля, чью отставку в среду приняла Верховная рада, Свириденко занимала пост первого вице-премьера, министра экономики. На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство. При этом он отметил, что видит Шмыгаля министром обороны в правительстве Свириденко.

СМИ отмечают, что нынешний министр обороны Рустем Умеров может возглавить посольство Украины в Вашингтоне или перейти в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Юлия Свириденко родилась в 1985 году. Окончила Киевский национальный торгово-экономический университет и получила степень магистра по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности».

Карьеру начала в 2008 году в частном секторе. С 2015 года работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации: возглавляла департамент экономического развития, занимала должность первого зампреда Черниговской облгосадминистрации, с июля по декабрь 2018 года исполняла обязанности председателя ОГА.

В сентябре 2019 года Свириденко была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года — первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса президента Украины.

С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-премьера — министра экономики Украины.