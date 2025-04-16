Верховная рада Украины в среду проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Против проголосовал только один депутат. По мнению некоторых украинских политиков, это продление подтверждает, что на скорое перемирие в Киеве не рассчитывают.
Ныне действующее военное положение и мобилизация должны были закончиться 9 мая, и Верховная рада, как всегда, заранее по предложению президента Владимира Зеленского продлила их еще на 90 суток.
Против голосовал один-единственный депутат: Алексей Гончаренко из партии «Европейская солидарность» (лидером этой политической силы является бывший президент Петр Порошенко).
Администрация Дональда Трампа, по некоторым сведениям, рассчитывала добиться перемирия в Украине до 20 апреля, то есть к Пасхе. А некоторые соратники Трампа говорили о намерении прекратить огонь в течение первых 100 дней нового президента США, то есть до 30 апреля. (bbc.com)