Верховная рада Украины в среду проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Против проголосовал только один депутат. По мнению некоторых украинских политиков, это продление подтверждает, что на скорое перемирие в Киеве не рассчитывают.

Ныне действующее военное положение и мобилизация должны были закончиться 9 мая, и Верховная рада, как всегда, заранее по предложению президента Владимира Зеленского продлила их еще на 90 суток.

Против голосовал один-единственный депутат: Алексей Гончаренко из партии «Европейская солидарность» (лидером этой политической силы является бывший президент Петр Порошенко).