Верховная Рада Украины утвердила документ о создании совместного с Советом Европы специального трибунала против военной агрессии России.

Документ на сегодняшнем заседании парламенту представил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что этим документом международное уголовное право возвращается в Украину.

«Это историческое событие», — заявил Сибига. Он отметил, что при формировании трибунала был учтен опыт Нюрнбергского и Токийского трибуналов, а также трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного суда.

«Ответственность за преступления российской армии в Украине должна быть неизбежной — от военно-политического руководства, вошедшего с оружием на территорию Украины, до каждого солдата. От преступления агрессии до всех производных зверств, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида — все это будет рассматриваться в этом Трибунале», — сказал Сибига.