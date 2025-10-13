Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском кнессете рассказал подробности об одной из встреч его спецпредставителя Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным, отметив, что Уиткофф был совершенно не готов к переговорам. По словам Трампа, он рассчитывал, что встреча продлится не более двадцати минут, однако разговор в Кремле затянулся на пять часов. «Я организовал для него встречу с Путиным — думал, она займет минут пятнадцать-двадцать. Стив ничего не знал о России, почти ничего не знал о Путине и особо не интересовался политикой. Он был хорош в недвижимости, но обладал тем качеством, которое я искал», — сказал Трамп.

Президент добавил, что с удивлением узнавал, как переговоры продолжаются час за часом: «Я звонил через полчаса — он все еще внутри. Через час, через три, через четыре часа — все еще с Путиным. В итоге через пять часов он наконец вышел». После этого глава государства спросил у Уиткоффа: «О чем, черт возьми, вы могли говорить пять часов?». «Он ответил: „Обо всем понемногу, много интересных тем. Мы обсуждали то, ради чего пришли“. Но ведь об этом нельзя говорить пять часов подряд», — отметил Трамп.

Последняя встреча Уиткоффа и Путина состоялась 6 августа в Кремле и стала уже пятой поездкой американского спецпосланника в Москву с момента возвращения Трампа в Белый дом. После этого визита Bild сообщил о серьезных разногласиях в интерпретации переговоров. По данным издания, Уиткофф мог неправильно понять позицию Путина. Источники утверждали, что спецпосланник Трампа воспринял слова о «мирном отходе» как готовность Москвы покинуть Запорожскую и Херсонскую области, тогда как на деле речь шла о требовании вывода украинских войск из этих регионов. Вашингтон, по словам собеседников издания, предлагал заморозить конфликт по текущей линии фронта в обмен на частичное снятие санкций, однако Кремль отказался от этой идеи.

Стив Уиткофф известен как давний партнер Трампа по бизнесу в сфере недвижимости. После возвращения республиканца в Белый дом он стал одним из ключевых переговорщиков с Москвой. Как писало Politico, Уиткофф выступает за смягчение санкций против энергетического сектора России, что вызывает тревогу в Евросоюзе — там опасаются, что Москва и Вашингтон могут разделить европейский рынок и создать собственные «сферы влияния». (moscowtimes.ru)