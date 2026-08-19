Нанесенный Украиной удар по иранскому судну в Каспийском море является террористическим актом. Об этом РИА Новости заявил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

Он назвал украинскую атаку преднамеренным террористическим и преступным нападением на гражданское судно, которое перевозило коммерческий груз.

Дипломат отметил, что глава украинского МИД Андрей Сибига в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи принес извинения за происшедшее. При этом, подчеркнул Джалали, Киев обязан возместить весь причиненный ущерб, а его сторонники в Европе и США должны взять на себя ответственность за действия Украины и привлечь ее к ответственности.

Посол добавил, что Запад придерживается двойных стандартов в вопросе атак по гражданским целям, а его подход к таким ударам носит политический и избирательный характер.