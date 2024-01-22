Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа заявил, что ее представители атаковали в Аденском заливе грузовое судно Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, Военно-морские силы Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz. По судну нанесли удар противокорабельными ракетами.

Сариа подчеркнул, что ВС Йемена продолжают предпринимать все действия в подтверждение неизменной позиции в поддержку Палестины.