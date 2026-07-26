Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в телефонном разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас осудил удар Украины по торговому судну исламской республики в Каспийском море и призвал к скорейшему расследованию инцидента. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана решительно осудил военную атаку украинского режима на торговое судно Исламской Республики Иран в Каспийском море и призвал Совет Безопасности ООН, Европейский союз и международное сообщество принять решительные меры и привлечь к ответственности виновных», — отмечается в документе. Помимо этого, глава МИД Ирана предупредил, что ЕС, как сторонник Украины, может столкнуться с «непредсказуемыми последствиями подобных авантюр».

Говоря о внутренней ситуации в Иране, Арагчи подчеркнул, что Евросоюз «не имеет морального права рассуждать о правах человека» в исламской республике из-за «всесторонней поддержки [сообществом] оккупации и геноцида, а также из-за неприемлемых позиций в отношении военной агрессии США и Израиля против Ирана». До этого представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи называл позицию ЕС относительно военных действий в стране «чистейшей формой лицемерия».

Ранее МИД Ирана осудил удар украинских ВС по иранскому торговому судну в Каспийском море, отдельно отметив, что страна оставляет за собой право на ответные действия.