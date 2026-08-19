Власти США перешли к стратегии постепенного «удушения» Ирана вместо прежнего курса на военное решение вопроса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Так, американский президент Дональд Трамп приказал высокопоставленным представителям администрации прекратить переговоры с Ираном.

Кроме того, представители Белого дома недавно сообщили политическим союзникам о смене стратегии — от «немедленно нанести удар по Ирану» к «удушению» в долгосрочной перспективе.

По данным источников, Трамп недоволен нежеланием Тегерана уступить его требованиям. Президент хочет дождаться, пока лидеры Исламской Республики не продемонстрируют готовность заключить желаемое им соглашение, прежде чем возобновлять диалог.