Египет займется договоренностями о судьбе удерживаемых ХАМАС иностранных граждан и лиц с двойным гражданством. Об этом сообщил телеканал Al-Arabia со ссылкой на источники.

Многих мирных жителей боевики ХАМАС захватили на музыкальном фестивале электронной музыки Nature Party, который проходил на границе Израиля и сектора Газа. Место проведения мероприятия оказалось в числе первых попавших под удар боевиков ХАМАС утром 7 октября. Оказалось, что бойцы палестинской группировки во время нападения не были одеты как военные и полицейские.