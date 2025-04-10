Дональд Трамп, который издает новых указов больше, чем любой другой американский президент, лично озаботился мытьем американских граждан.

Его не устроил указ 1992 года об экономии воды, ограничивающий поток в душе 9.5 литрами в минуту — на это настроены продающиеся в США лейки.

«Я люблю принимать душ и ухаживать за своими прекрасными волосами, но иногда мне приходится стоять 15 минут и ждать, когда волосы намокнут — вода течет каплями», — пожаловался президент.

Бюрократическим кошмаром назвали в Белом доме ограничение напора, связанное с охраной окружающей среды: «Возвращая свободу принятия душа, президент Трамп выполняет свое обязательство по отмене ненужных правил и ставит интересы американцев на первое место».

Также было добавлено: «Трамп положит конец войне Обамы и Байдена по поводу давления воды и снова сделает американский душ прекрасным».

По слухам, теперь Трамп займется напором воды в посудомоечных машинах, унитазах и стиралках. (israelinfo.co.il)