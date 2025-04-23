Бизнесмен Илон Маск сообщил, что со следующего месяца сократит время своей работы в департаменте государственной эффективности США (DOGE).

«Начиная со следующего месяца, (…) время, отведенное на DOGE, значительно сократится», — заявил Маск на конференц-колле с инвесторами компании Tesla.

Он сообщил, что продолжит работать с командой DOGE до конца президентского срока Дональда Трампа, чтобы убедиться, что «расточительство и мошенничество» не вернутся.

По его словам, он намерен уделять день или два в неделю государственным вопросам, «пока этого хочет президент».

Данное заявление было сделано на фоне сообщений о том, что квартальная прибыль Tesla упала на 71%.

Компания по производству электромобилей сообщила о снижении выручки на 9% за первые три месяца этого года. По данным компании, ее прибыль составила $409 млн по сравнению с $1,4 млрд в первом квартале прошлого года.