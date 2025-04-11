Президент США Дональд Трамп угрожает Мексике повышением тарифов и введением санкций за предполагаемое несоблюдение договора 1944 года о поставках воды Техасу.

«Мексика должна Техасу 1,3 млн акрофутов воды по Договору о водных ресурсах 1944 года, но Мексика, к сожалению, нарушает свои обязательства по договору», — написал Трамп в своей соцсети Truth.

По его словам, в прошлом году из-за этого закрылся единственный сахарный завод в Техасе.

«Я позабочусь о том, чтобы Мексика не нарушала наши договоры и не причиняла вреда нашим фермерам в Техасе. (…) Мы будем продолжать усугублять последствия, включая пошлины и, возможно, даже санкции до тех пор, пока Мексика не выполнит условия договора и не предоставит Техасу воду», — заявил президент США.

Тем временем президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировала на сообщение Трампа, заявив, что в среду ее администрация направила в госдеп США предложение о том, как решить проблему с поставкой воды в Техас.

«Три года длилась засуха, и Мексика выполнила условия, в которых была доступна вода», — написала она в соцсети X.

Мексиканский лидер сообщила, что поручила членам своего кабинета немедленно связаться с министерством сельского хозяйства США и госдепом.

«Я уверена, что, как и в других вопросах, соглашение будет достигнуто», — заявила она.

Договор о поставках воды между США и Мексикой 1944 года регулирует распределение водных ресурсов из рек Рио-Гранде и Колорадо.