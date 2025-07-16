Грузия может лишиться безвизового режима с ЕС, действующего с 2017 года, из-за авторитарного разворота официального Тбилиси. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кайя Каллас.

«…Атака на демократию со стороны «Грузинской мечты» становится все более серьезной. Сегодня министры <ЕС> оценили поддержку гражданского общества со стороны Евросоюза и обсудили различные варианты — то, что еще мы можем сделать. Это включает в себя приостановление безвизового режима, Соглашения об ассоциации и санкции. За демократический регресс в Грузии придется дорого заплатить.

Мы направим грузинской правящей партии письмо по безвизу с конкретными условиями. Если они не будут выполнены в срок, мы будем вынуждены приостановить безвизовый режим».

Она отметила, что Грузия не выполнила рекомендации ЕС, в частности, они указаны в седьмом отчете по визовой либерализации.

Редактор европейской службы Радио Свобода Рикард Йозвяк уточнил: крайний срок выполнения условий — 31 августа.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от Каллас публичных извинений за дезинформацию и клевету.

«Это (действия и заявления Брюсселя) больше не имеет ничего общего с европейскими ценностями. Печально, что постсоветская политическая элита настолько обесценила Брюссель и его авторитет, превратив его в инструмент советского стиля нападок… Вместо того чтобы извиниться за дезинформацию и клевету в адрес грузинской судебной системы, верховный представитель ЕС продолжает порочить судей и угрожать им репрессивными мерами», — заявил Папуашвили, обвинив Каллас в нарушении европейских стандартов. (newsgeorgia)