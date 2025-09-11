Спутник «Azersky-2» возобновит работу в 2026 году.

Об этом сказал начальник отдела тематической обработки Центра геоинформационных систем «Азеркосмос» Мурад Джамалов, выступая на II Международной выставке и конференции «Водное хозяйство» Baku Water Week (Бакинская водная неделя).

Он отметил, что Азербайджан — единственная страна на Кавказе, имеющая собственные спутники.

«Два из этих спутников — «Azerspace-1» и «Azerspace-2» — телекоммуникационные. «Azersky-2» возобновит работу в 2026 году. Спутник нового поколения «Azersky-2″ окажет большую поддержку в развитии услуг дистанционного зондирования Земли, предоставляя более качественную и точную информацию», — сказал М.Джамалов.

Следует отметить, что в 2023 году связь со спутником «Azersky» была потеряна, и он прекратил свою работу.