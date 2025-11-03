Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-46». Об этом говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

На станцию спутник доставили при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-7А». Отмечается, что спутник «Яогань-46» будет использоваться для предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий, исследований национальных земельных и водных ресурсов, а также в метеорологии.

В конце сентября Китай успешно вывел на орбиту спутник Fengyun-3H для метеорологических наблюдений.