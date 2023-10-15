Китайская ракета-носитель «Чанчжэн-2D» успешно вывела на орбиту метеорологический спутник «Юньхай-1-04».

Как передает агентство Xinhua, об этом сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Ракета была запущена в 08:54 по Пекинскому времени (04:54 по бакинскому времени) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Аппараты серии «Юньхай-1» создаются Шанхайской академией космических технологий (SAST) для слежения за состоянием атмосферы, земных водоемов и космической средой, предупреждения и борьбы с природными бедствиями, а также для проведения научных экспериментов.