11 октября в 08:27 на высокогорной территории поселка Сахиль Гарадагского района города Баку произошло извержение грязевого вулкана.

На основании поступившей информации об извержении грязевого вулкана вблизи поселка Сангачал Гарадагского района города Баку, с помощью вертолета авиаотряда Министерства по чрезвычайным ситуациям был проведен осмотр территории.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«Во время осмотра возгорание на месте не наблюдалось, также установлено, что угрозы для близлежащих населенных пунктов нет. По данному вопросу соответствующие структуры проводят необходимую работу», — говорится в сообщении.