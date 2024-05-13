В Азербайджане 13 мая 2024 года в 02:13 по местному времени произошло очередное извержение грязевого вулкана «Гюздек Боздагы», расположенного в шести километрах к западу от поселка Гюздек.

Как сообщили в Центре сейсмологической службы, извержение началось в 02:13 по местному времени и продолжалось 9 минут.

Перед извержением вулкана наблюдался столб пламени. Извержение вулкана было зафиксировано восемью цифровыми станциями Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

На основании данных сейсмических станций, осуществляющих мониторинг грязевых вулканов, глубина очага грязевого вулкана «Гюздек – Боздагы» определена в 3,5 километра, продолжительность извержения-9 минут, выделяемая энергия-8,67*106 джоулей.

Напомним, что грязевой вулкан «Гюздек-Боздагы» считается одной из крупнейших орографических единиц Абшеронского полуострова. Последнее извержение этого вулкана произошло 13 февраля 2009 года.