Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в ближайшие дни заключит новое долгосрочное соглашение с немецким грандом. Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

По информации источника, новый трудовой договор 33-летнего капитана сборной Англии будет рассчитан до лета 2030 года. Все ключевые детали сделки уже согласованы.

Отмечается, что в минувшее летнее трансферное окно к Кейну проявляли активный интерес сразу несколько ведущих европейских топ-клубов, а также представители чемпионата Саудовской Аравии. Однако главным приоритетом самого игрока всегда оставалось продолжение карьеры в мюнхенском клубе. (championat.com)