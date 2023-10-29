В Гяндже проходит шествие по случаю 100-летия образования Турецкой Республики.

Как передает западное бюро Report, шествие началось от здания Генерального консульства Турецкой Республики и продолжится до памятника, воздвигнутого в память 13 шехидам Кавказской Исламской Армии, погибших во время первых операций в Гяндже.

В мероприятии принимают участие турецкие и азербайджанские студенты, сотрудники консульства, а также общественные представители Гянджи.

После ее завершения перед памятником будет возложен венок.