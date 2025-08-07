В Тбилиси сегодня несколько тысяч человек присоединились к шествию по случаю 17-й годовщины начала российско-грузинской войны.

Марш стартовал с площади Героев, где установлен монумент погибшим за территориальную целостность и свободу страны. Участники акции двигались к парламенту на проспект Руставели. Колонны сопровождала патрульная полиция.

В первых рядах несли гигантский транспарант со слоганом «Слава героям». У многих демонстрантов в руках национальные флаги и стикеры с красными маками – это символ скорби по погибшим во время войны 2008 года.

Участники шествия скандировали разные лозунги: «Анцухелидзе бессмертен», «Слава героям», «Да здравствуют герои», «Слава независимой Грузии», «Слава Украине» «Крах гнилой Российской империи» и т.д. Можно было услышать и нецензурные кричалки — обращенные к российскому президенту Владимиру Путину.

Августовская война 2008 года между Россией и Грузией длилась пять дней. С грузинской стороны погибли 408 человек, включая 170 военнослужащих, 14 полицейских и 224 мирных жителя. Ранения получили более 2 200 человек, из них более тысячи – военные.

В результате конфликта около 26 тысяч жителей грузинских сел были вынуждены покинуть свои дома. С учетом беженцев из Абхазии в 1990-х годах, общее число вынужденно перемещенных лиц в Грузии превысило 263 тысячи человек. (newsgeorgia)