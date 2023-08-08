В ночь с 7 на 8 августа 2008 года российские войска вошли вглубь Грузии после начавшихся боевых действий в сепаратистском регионе Южная Осетия.

В ходе боевых действий, которые продолжались пять дней, погибли и пропали без вести более 400 грузинских солдат. Ранения получили почти две тысячи военных и полицейских. Около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно переселёнными лицами. С российской стороны в августе 2008 года погибли 67 военнослужащих.

В Грузии вспоминают не только погибших и пострадавших во время войны, но и остро спорят о дате начала войны. Оппозиция проводит акции памяти 7 августа, правящая партия «Грузинская мечта» объявила днем траура 8 августа. Сегодня и завтра в Грузии будут приспущены государственные флаги, пройдут акции в память о погибших в результате войны в 2008 году.

По итогам пятидневной войны тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, фактически установив российский контроль над ними. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями.

По данным грузинских правозащитников, около 30 тысяч человек до сих пор считаются вынужденно переселенными лицами. А проживающее в так называемой «буферной зоне» за пределами непризнанной границы с Южной Осетией население ограничивают в свободе передвижения и ежедневно подвергают риску его безопасность. (svoboda.org)