Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией по случаю годовщины Башлыбельской трагедии, когда армянскими боевиками было совершено массовое убийство мирных жителей Кяльбаджара.

Об этом ведомство поделилось на своей странице в социальной сети «Х».

«32 года назад, 18 апреля 1993 года, во время оккупации Кяльбаджара армянскими вооруженными силами были зверски убиты 18 мирных азербайджанцев из села Башлыбель, которые в течение 18 дней укрывались в горных пещерах после разграбления села. 14 человек были взяты в заложники. Эта резня стала частью многолетней политики Армении по этнической чистке, террору и агрессии, направленной на изгнание азербайджанцев с их исконных земель и выдвижение территориальных претензий к Азербайджану. Мы чтим память жертв Башлыбельской резни и подтверждаем, что подобные преступления против человечности никогда не должны быть забыты», — говорится в сообщении.