Нет уверенности в том, что Украина сможет открыть все кластеры по вступлению в Евросоюз в 2026 году. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил временный поверенный в делах Польши на Украине Петр Лукасевич.

По его словам, переговоры о вступлении Украины в ЕС и трансформация страны «действительно потребуют усилий». При этом Варшава не будет блокировать процесс евроинтеграции страны.

«Есть календарь ответных встреч на эту тему. То, что я могу сказать и что я знаю с нашей позиции: Польша не будет блокировать и не задерживать процесс принятия этих кластеров. Я верю, что при определенном уровне усилий и амбиций открыть кластеры можно», — отметил он.

Также временный поверенный подчеркнул, что значимость открытия кластеров не стоит переоценивать, и главным вопросов будет то, как «трансформировать Украину».