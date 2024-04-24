Обсуждаемый парламентом Грузии закон об иноагентах в случае его принятия будет иметь негативные последствия на процессе европейской интеграции страны. С таким предупреждением во время телефонного разговора с президентом Грузии Саломе Зурабишвили выступил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

«Закон об иностранных агентах отрицательно скажется на ходе евроинтеграции Сакартвело», — приводятся в сообщении сказанные им слова. Литва на официальном уровне с 2018 года использует такое название Грузии.

Науседа поделился своим видением настроений грузинского общества. «Гражданская общественность Сакартвело не раз ясно высказалась за то, что видит будущее своей страны вместе с Европой, как ее часть, — заявил президент. — Нельзя игнорировать волю людей и их желание жить в обществе, которое руководствуется принципами демократии и свободы».

На прошлой неделе в парламенте Грузии прошло первое чтение закона об иноагентах.