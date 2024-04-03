Парламентское большинство Грузии приняло решение вновь инициировать закон «О прозрачности иностранного влияния», от принятия которого было решено отказаться на фоне массовых протестов в марте 2023 года.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта-демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе в ходе брифинга.

«Законопроект будет инициировал в парламенте Грузии точно с таким же текстом, какой был инициирован в прошлом году с единственным отличием… В инициированном нами сегодня законопроекте вместо термина «агент иностранного влияния» будет использован термин «организация, проводящая интересы иностранной силы», — сказал он.

По его словам, все остальные записи будут такими же, как в инициированном в прошлом году законопроекте.

«Напомню, что законопроект предусматривает единственное требование — чтобы организации, получающие зарубежное финансирование, обнародовали свои ежегодные финансовые отчеты, за нарушение чего предусмотрены только финансовые санкции. Это минимальный стандарт прозрачности и подотчетности перед обществом», — заявил Мдинарадзе.

Принятие законопроекта планируется до конца весенней сессии парламента.