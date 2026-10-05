Сегодня отмечается Всемирный день учителя.

5 октября 1966 года на конференции, организованной совместно ЮНЕСКО и Международной организацией труда, был подписан первый международный документ «О статусе учителей», определивший условия профессиональной деятельности педагогов.

В 1994 году ЮНЕСКО учредила 5 октября как Всемирный день учителя. Эта дата также включена в перечень международных и всемирных дней ООН.

Цель Всемирного дня учителя — привлечь внимание к статусу педагогов в обществе, а также к их важной роли в сфере образования и общественного развития.

День учителя отмечается более чем в 100 странах мира, при этом в некоторых государствах он отмечается на национальном уровне в другие даты.

В Азербайджане Всемирный день учителя отмечается с 1993 года.