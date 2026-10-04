В Баку и на Абшеронском полуострове 5 октября местами пройдут дожди.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, завтра в столице и на полуострове будет преобладать переменная облачность, погода в целом будет без осадков, однако вечером местами пройдут дожди, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-15, днем 18-22° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако в отдельных местах Лянкяран-Астаринского региона ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром кое-где будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-14 тепла, днем 18-23° тепла, в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.