Обнародован прогноз погоды на 14 мая.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны кратковременные дожди. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится на умеренный северо-восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-13° тепла, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт. Относительная влажность воздуха будет в пределах 60–70 процентов ночью и 55-60 процентов днем.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди. Местами возможны интенсивные ливни, грозы, град, в горных районах – снег. В отдельных местах будет туман. Умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 10–14°, днем – 15–18° тепла, в горах – ночью 0–5°, днем 5–8° тепла.