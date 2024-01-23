Обнародован прогноз погоды на 24 января.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается мокрый снег. Ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью и днем составит от 1° мороза до 2°тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 771 мм рт. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3°тепла, ночью в горах 12-17° мороза, днем 5-10° мороза, на дорогах гололед.