Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег, дороги покроются льдом.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Согласно информации, 29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня прогнозируются переменные осадки, в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха составит 4-6 градусов тепла днем, 1-4 градуса ночью.
В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Кое-где интенсивного характера, временами будет туман. В отдельных местах западный ветер будет усиливаться.
Температура воздуха ночью составит от 3 до 2 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов, днем 0-5 градусов мороза.
Отмечается, что ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед.