Завтра в Баку ожидается мокрый снег, в регионах выпадет снег, дороги покроются льдом.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, 29 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. В течение дня прогнозируются переменные осадки, в некоторых пригородах возможны кратковременные дожди с мокрым снегом. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ​​4-6 градусов тепла днем, 1-4 градуса ночью.

В регионах Азербайджана ожидаются переменные осадки, снег. Кое-где интенсивного характера, временами будет туман. В отдельных местах западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 2 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов, днем ​​0-5 градусов мороза.

Отмечается, что ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможен гололед.