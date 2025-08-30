В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье погода ожидается без осадков.

Об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, утром в столице и на полуострове местами прогнозируется слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем 31-36 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 30-35%.

В регионах страны в целом осадков не ожидается. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман и умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 33-38, в горах ночью 10-15, днем 22-27 градусов тепла.