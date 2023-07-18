Обнародован прогноз погоды на 19 июля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Ветер южный.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем 27-32° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Местами ливни, град, ночью в высокогорьях возможен снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах туман. Восточный ветер периодически будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 17-21° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.