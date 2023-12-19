Обнародован прогноз погоды на 20 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами ожидается морось. Ночью и утром туман. Ветер южный.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем – 7-12 ° тепла. Атмосферное давление опустится с 771 мм рт. ст. до 769 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер в ряде восточных районов усилится.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем — 7-12° тепла, в горах ночью от 10-15°мороза, днем — 0-5° мороза.