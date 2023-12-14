Обнародован прогноз погоды на 15 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, небольшая морось. Ветер северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы — 767 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром в некоторых районах туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.