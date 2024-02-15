Обнародован прогноз погоды на 16 февраля.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, в отдельных местах полуострова интенсивные, утром прогнозируется мокрый снег с дождем, порывистый северо-западный ветер к вечеру ослабнет.

Температура воздуха составит ночью и днем 4-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм рт.ст. до 768 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами переменные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снег, местами интенсивный, временами туман. Западный ветер в некоторых восточных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.

Нестабильная погода сохранится на территории Азербайджана до 18 февраля.

Об этом сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в первой декаде февраля под влиянием проникших с юга теплых воздушных масс в стране наблюдалась мягкая и теплая погода без осадков, не характерная для зимнего сезона. Но под влиянием холодных воздушных масс, пришедших с севера, с 15 февраля ожидается понижение температуры воздуха на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями, прогнозируется временами ветреная погода, ожидаются переменные дожди.

По словам синоптика, с 15 февраля, начиная с северных и западных регионов Азербайджана, погодные условия изменились. В Нахчыване, Загатале идет дождь, а в Шахдаге – снег.