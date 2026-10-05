Украина до конца 2026 года должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) порядка $960 млн в счет погашения кредита.

В графике фонда, размещенном на его сайте, отмечается, что по состоянию на 31 августа Украина должна была выплатить МВФ до конца года в общей сложности 708 603 537 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда), или $959 490 017.

Порядка $251 млн Киев должен был выплатить в сентябре, на 5 октября намечена выплата в размере $82,2 млн, на 9 октября — около $170,2 млн.

Как следует из подсчетов ТАСС на основе статистики Минфина Украины, государственный долг страны за время правления Владимира Зеленского вырос в 4,5 раза. По состоянию на конец августа 2026 года госдолг Украины составил $215,55 млрд.